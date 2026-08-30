IIT दिल्ली 'आत्महत्या' विवाद: छात्रों का प्रदर्शन जारी, निदेशक की चेतावनी के बावजूद चाहिए जवाबदेही

मामला तब और बढ़ गया जब IIT दिल्ली के निदेशक ने एक ईमेल भेजा। इस ईमेल में चेतावनी दी गई थी कि जो लोग फैकल्टी आवास के पास 'अप्रिय, अपमानजनक और धमकी भरे नारे' लगाकर कैंपस के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

छात्रों ने इसके जवाब में कहा कि उनके नारे शांतिपूर्ण थे और उनका मकसद फैकल्टी का समर्थन हासिल करना था, न कि किसी तरह की परेशानी पैदा करना। उन्होंने यह भी बताया कि कैंपस में भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी बेवजह लग रही थी और उनकी रैली से वास्तव में कैंपस के कामकाज में कोई बाधा नहीं आई।