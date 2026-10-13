पटना में AISA छात्रों ने मतदाता सूचियों में गड़बड़ी के आरोप में किया विरोध प्रदर्शन

पटना में AISA छात्रों ने मतदाता सूचियों में गड़बड़ी के आरोप में किया विरोध प्रदर्शन
बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को अखिल भारतीय छात्र संघ (AISA) और राष्ट्रीय युवा आह्वान छात्र संगठनों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। वे मतदाता सूचियों में किए गए बदलावों का विरोध कर रहे थे और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। गांधी मैदान के पास जेपी गोलंबर से मार्च शुरू होते ही 2 दर्जन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। डाकबंगला चौराहे पर माहौल गरमा गया, जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लोक भवन की तरफ बढ़ने से रोका। इसकी वजह से ट्रैफिक जाम लग गया।
प्रदर्शन केवल गर्दनीबाग तक सीमित
विपक्षी पार्टियों का कहना है कि नई मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण है। CPI-ML विधायक संदीप सौरभ ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया कि वे भाजपा का पक्ष ले रहे हैं और स्थानीय चुनाव अधिकारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। हालात काबू में रखने के लिए पटना जिला प्रशासन ने प्रदर्शनों को केवल गर्दनीबाग तक ही सीमित कर दिया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस जगह के बाहर किसी भी रैली पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह सब शहर में जनजीवन को सामान्य बनाए रखने के लिए किया जा रहा है।