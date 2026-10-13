पटना में AISA छात्रों ने मतदाता सूचियों में गड़बड़ी के आरोप में किया विरोध प्रदर्शन

विपक्षी पार्टियों का कहना है कि नई मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण है। CPI-ML विधायक संदीप सौरभ ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया कि वे भाजपा का पक्ष ले रहे हैं और स्थानीय चुनाव अधिकारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। हालात काबू में रखने के लिए पटना जिला प्रशासन ने प्रदर्शनों को केवल गर्दनीबाग तक ही सीमित कर दिया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस जगह के बाहर किसी भी रैली पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह सब शहर में जनजीवन को सामान्य बनाए रखने के लिए किया जा रहा है।