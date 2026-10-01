लखनऊ विश्वविद्यालय के हॉस्टल की थाली में मिला बिच्छू, 5 छात्राएं बीमार
लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैलाश गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं। वे इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनके मेस के खाने में कीड़े-मकोड़े, बाल, चूहे की गंदगी और यहां तक कि एक बिच्छू भी मिला था।
मामला बुधवार रात तब और बिगड़ गया जब छात्राओं को अपने खाने में बड़े-बड़े कीड़े दिखे। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन किया।
यूनिवर्सिटी ने मेस का ठेका रद्द किया
दूषित खाना खाने के बाद 5 छात्राएं बीमार पड़ गईं। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने मेस चलाने वाले ठेकेदार का ठेका रद्द कर दिया और उनकी फीस वापस करने का वादा किया। अब मेस बंद हो गया है।
ऐसे में छात्राओं को बाहर से खाना मंगवाना पड़ रहा है, जब तक कि कोई नया ठेकेदार नहीं चुना जाता। पिछले हफ्ते वाइस चांसलर (VC) ने खुद मेस का दौरा किया था, लेकिन इसके बावजूद कई छात्राएं खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। उनकी शिकायत है कि वे हर साल अपने खाने के लिए 40,000 रुपये देती हैं।