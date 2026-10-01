लखनऊ विश्वविद्यालय के हॉस्टल की थाली में मिला बिच्छू, 5 छात्राएं बीमार

दूषित खाना खाने के बाद 5 छात्राएं बीमार पड़ गईं। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने मेस चलाने वाले ठेकेदार का ठेका रद्द कर दिया और उनकी फीस वापस करने का वादा किया। अब मेस बंद हो गया है।

ऐसे में छात्राओं को बाहर से खाना मंगवाना पड़ रहा है, जब तक कि कोई नया ठेकेदार नहीं चुना जाता। पिछले हफ्ते वाइस चांसलर (VC) ने खुद मेस का दौरा किया था, लेकिन इसके बावजूद कई छात्राएं खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। उनकी शिकायत है कि वे हर साल अपने खाने के लिए 40,000 रुपये देती हैं।