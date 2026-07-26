छात्रों ने NEET विरोध प्रदर्शन में पहुंचे तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री को खदेड़ा

तमिलनाडु में NEET के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने साफ कर दिया कि वे नहीं चाहते कि राजनेता उनके आंदोलन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। जब तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री राज मोहन वहां पहुंचे और राजनीतिक एकता की अपील की, तो छात्रों ने उन्हें 'बाहर जाओ' के नारे लगाकर वहां से हटा दिया। अभिनेता सनम शेट्टी को प्रदर्शन से बाहर जाने को नहीं कहा गया, लेकिन DMK की शर्ट पहने एक समूह को भी छात्रों ने बाहर जाने के लिए कहा। छात्रों का कहना था कि उनका पूरा ध्यान NEE को खत्म करने पर होना चाहिए, न कि किसी पार्टी या किसी जाने-माने चेहरे पर।