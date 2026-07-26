छात्रों ने NEET विरोध प्रदर्शन में पहुंचे तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री को खदेड़ा
तमिलनाडु में NEET के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने साफ कर दिया कि वे नहीं चाहते कि राजनेता उनके आंदोलन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। जब तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री राज मोहन वहां पहुंचे और राजनीतिक एकता की अपील की, तो छात्रों ने उन्हें 'बाहर जाओ' के नारे लगाकर वहां से हटा दिया। अभिनेता सनम शेट्टी को प्रदर्शन से बाहर जाने को नहीं कहा गया, लेकिन DMK की शर्ट पहने एक समूह को भी छात्रों ने बाहर जाने के लिए कहा। छात्रों का कहना था कि उनका पूरा ध्यान NEE को खत्म करने पर होना चाहिए, न कि किसी पार्टी या किसी जाने-माने चेहरे पर।
प्रदर्शनकारियों ने NEET को खत्म करने की कसम खाई
प्रदर्शनकारियों ने NEET के दबाव के कारण 30 से ज्यादा छात्रों की आत्महत्याओं का जिक्र किया। फिल्मकार वेत्रीमारन ने बताया कि यह व्यवस्था उन छात्रों के लिए भी कितनी मुश्किल है, जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। कार्यकर्ता प्रिंस गजेंद्र बाबू ने NETE को "मेडिकल शिक्षा के खिलाफ एक साजिश" बताया और कहा कि इससे ज्यादातर निजी कॉलेजों को ही फायदा मिलता है।
भले ही एक राजनीतिक दल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अपना धरना खत्म कर दिया हो, लेकिन वामपंथी संगठनों ने कहा है कि वे तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक NEET को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर दिया जाता।