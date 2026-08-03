JPSC-JSSC धांधली: रांची में छठे दिन भी छात्रों का आक्रोश, मुख्यमंत्री पर बढ़ा दबाव

रांची में JPSC और JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर छात्र लगातार छठे दिन भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हं। छात्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दखल न देने से वे काफी नाराज हं। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने भी प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया और निष्पक्ष भर्ती की उनकी मांग को मजबूती दी।