CM सोरेन करें बात, मीडिया के सामने हो चर्चा: प्रदर्शनकारी छात्रों की 2 शर्तें

झारखंड के छात्र सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित धांधली को लेकर काफी नाराज हैं। उन्होंने अब सरकार से बातचीत करने की हामी भर दी है, लेकिन उनकी 2 अहम शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस बातचीत की अगुवाई करें। दूसरी, पूरी चर्चा मीडिया की मौजूदगी में सार्वजनिक तौर पर हो। छात्रों को उम्मीद है कि इससे उन्हें अपनी चिंताओं का सही और सीधा जवाब मिल पाएगा।