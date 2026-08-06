CM सोरेन करें बात, मीडिया के सामने हो चर्चा: प्रदर्शनकारी छात्रों की 2 शर्तें
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झारखंड के छात्र सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित धांधली को लेकर काफी नाराज हैं। उन्होंने अब सरकार से बातचीत करने की हामी भर दी है, लेकिन उनकी 2 अहम शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस बातचीत की अगुवाई करें। दूसरी, पूरी चर्चा मीडिया की मौजूदगी में सार्वजनिक तौर पर हो। छात्रों को उम्मीद है कि इससे उन्हें अपनी चिंताओं का सही और सीधा जवाब मिल पाएगा।
सरकार ने छात्रों से अपने प्रतिनिधि चुनने को कहा
पिछली बार बंद कमरे में हुई बातचीत से छात्रों को कोई खास नतीजा नहीं मिला था। इसीलिए वे चाहते हैं कि इस बार बातचीत कुछ ही लोगों तक सीमित न रहे।
सरकार ने बताया है कि वह छात्रों की बात सुनने के लिए उत्सुक है। उन्होंने छात्रों से कहा है कि वे सुबह 10 बजे तक अपने प्रतिनिधि चुन लें, ताकि बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके।