CBSE की लापरवाही: 12वीं की उत्तर पुस्तिकाएं क्लाउड में हुई 'उजागर', छात्रों में आक्रोश

फोन से स्कैन करने के आरोपों के बाद पारदर्शिता की मांग

छात्रों ने जब अपनी उत्तर पुस्तिकाएं देखीं, तो उनमें कई जगह छाया, सिलवटें और मुड़े हुए पन्ने दिखाई दिए। इससे साफ लग रहा था कि उत्तर पुस्तिकाओं को ठीक से स्कैन करने के बजाय फोन के कैमरे से फोटो खींची गई हैं।

इतना ही नहीं, कई छात्रों को ऐसी कॉपियां मिलीं जिनमें लिखावट उनकी नहीं थी। इससे उन्हें संदेह हुआ कि कहीं उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका की जगह किसी और की कॉपी तो नहीं दे दी गई।

ऑनलाइन आलोचकों ने CBSE पर सिर्फ पैसे बचाने के लिए लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। अब, इस पूरे मामले पर कुछ लोग बोर्ड से ज़्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।