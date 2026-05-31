CBSE की लापरवाही: 12वीं की उत्तर पुस्तिकाएं क्लाउड में हुई 'उजागर', छात्रों में आक्रोश
छात्रों ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के रखरखाव को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद CBSE सवालों के घेरे में आ गया है।
31 मई को सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर खूब हलचल मची कि CBSE का क्लाउड स्टोरेज खुला छोड़ दिया गया था, जिससे कोई भी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं को देख सकता था।
इस खुलासे के बाद परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं और छात्रों के साथ-साथ उनके परिवारों में भी निराशा फैल गई है।
फोन से स्कैन करने के आरोपों के बाद पारदर्शिता की मांग
छात्रों ने जब अपनी उत्तर पुस्तिकाएं देखीं, तो उनमें कई जगह छाया, सिलवटें और मुड़े हुए पन्ने दिखाई दिए। इससे साफ लग रहा था कि उत्तर पुस्तिकाओं को ठीक से स्कैन करने के बजाय फोन के कैमरे से फोटो खींची गई हैं।
इतना ही नहीं, कई छात्रों को ऐसी कॉपियां मिलीं जिनमें लिखावट उनकी नहीं थी। इससे उन्हें संदेह हुआ कि कहीं उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका की जगह किसी और की कॉपी तो नहीं दे दी गई।
ऑनलाइन आलोचकों ने CBSE पर सिर्फ पैसे बचाने के लिए लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। अब, इस पूरे मामले पर कुछ लोग बोर्ड से ज़्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।