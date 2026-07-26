साइबर सीट न मिलने पर छात्र ने हैक किए IIT, बोला- मुझे एक निष्पक्ष मौका चाहिए था

एक ऐसे छात्र ने IIT मद्रास और IIT कानपुर के सिस्टम हैक कर दिए हैं, जिसे IIT के साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम में सीट नहीं मिली थी। छात्र ने ऑनलाइन सबूत भी साझा किए और साथ में लिखा, "मुझे बस एक निष्पक्ष मौका चाहिए।"

सोशल मीडिया पर आदित्य नाम के एक यूजर ने इस घटना से जुड़ी जानकारी शेयर की है। आदित्य के मुताबिक, हैकर का मकसद केवल सिस्टम की सुरक्षा से जुड़ी कमियों को उजागर करना था और यह दिखाना था कि कैसे लायक उम्मीदवारों को मौका नहीं मिलता। हैकर ने साफ तौर पर कहा था कि उसका किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है।