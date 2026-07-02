मुंबई: पेड़ गिरने से छात्र की मौत के मामले में BMC अधिकारी सस्पेंड
करीब 60 से 70 साल पुराना पीपल का पेड़ 30 जून को केमबूर ईस्ट में एक स्कूल बस पर गिर गया। इस हादसे में 11 साल के एक छात्र की जान चली गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हुए। BMC ने अब असिस्टेंट गार्डन सुपरिटेंडेंट जगदीश भोइर को निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि कुछ ही हफ्तों पहले मानसून से पहले के काम के तहत इस पेड़ की जांच और छंटाई भी की गई थी।
BMC ने जांच के आदेश दिए, शहर भर में दोबारा जांच
BMC प्रमुख अश्विनी भिड़े ने इस मामले में तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 2 डिप्टी कमिश्नरों को 8 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने और सुधार के उपाय सुझाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, अधिकारियों को शहर भर के खतरनाक पेड़ों की दोबारा जांच करने के लिए भी कहा गया है। मुंबई में हर साल सैकड़ों पेड़ गिरते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, 2023 में 687 पेड़ गिरे, जबकि 2024 में अब तक 653 पेड़ गिरने की घटनाएं दर्ज हुई हैं। वहीं, पिछले सालों में यह आंकड़ा 855 तक भी पहुंच गया था, जो यह दर्शाता है कि यह सिर्फ एक हादसे से कहीं बड़ी सुरक्षा की समस्या है।