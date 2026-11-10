पराली पर पंजाब सरकार की सख्ती: अब तक 4,600 से अधिक मामले दर्ज, वसूला लाखों रुपये का जुर्माना

पंजाब सरकार अब इस पर सख़्त कार्रवाई कर रही है। अब तक पराली जलाने के 1,442 मामलों में 72.85 लाख का जुर्माना लगाया जा चुका है। इसमें से लगभग आधा जुर्माना वसूल भी लिया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक आदेशों का उल्लंघन करने पर 938 FIR भी दर्ज की गई हैं। इतना ही नहीं, 1,150 किसानों के जमीन के रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री' भी की गई है। इसका मतलब है कि ये किसान अपनी जमीन बेच नहीं सकते और न ही उन्हें कोई कर्ज मिल पाएगा। सरकार यह सब प्रदूषण रोकने के लिए कर रही है, जो हर सर्दी में सिर्फ पंजाब ही नहीं, बल्कि दिल्ली-NCR को भी अपनी चपेट में ले लेता है।