असम: बाल विवाह में 81 प्रतिशत की ऐतिहासिक गिरावट, 557 हुए गिरफ्तार

इन प्रयासों का असर अब साफ दिख रहा है। 2021-22 से 2023-24 के बीच असम के 20 जिलों के 1,132 गांवों में बाल विवाह के मामलों में 81 प्रतिशत की गिरावट आई है।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का कहना है कि यह कार्रवाई जारी रहेगी और आगे और भी गिरफतारियां होने की उम्मीद है। असम अपने युवाओं को सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है।