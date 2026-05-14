उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान से 89 मौतें, 38 जिलों पर मंडरा रहा 'येलो अलर्ट' का खतरा
पिछले 36 घंटों में उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बिजली चमकने और तेज तूफान का सामना करना पड़ा। इन हवाओं की रफतार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। इस प्राकृतिक आपदा में कम से कम 89 लोगों की जान चली गई और 53 लोग घायल हुए। इन तूफानों ने 19 जिलो में जमकर कहर बरपाया, जिससे कई घर तबाह हो गए।
सबसे ज्यादा नुकसान प्रयागराज, भदोही और फतहपुर में हुआ, जहां तबाही का मंजर साफ दिखाई दिया। तेज हवाओं से पेड और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिसकी वजह से कई इलाकों में अंधेरा छा गया। इसके अलावा, 100 से भी ज्यादा जानवरों की भी मौत हो गई।
योगी आदित्यनाथ ने राहत और मुआवजे का आदेश दिया
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियो और पुलिस अफसरो को निर्देश दिया है कि प्रभावित परिवारों को एक दिन के भीतर राहत और मुआवजा पहुंचाया जाए। राहत कार्य के लिए टीमें घरों और पशुओं के नुकसान का जायजा ले रही हैं। वहीं, मौसम विभाग ने 38 जिलो के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में फिर से तेज तूफान या लू चल सकती है। लोगों से अपील की गई है कि वे पूरी सावधानी बरतें।