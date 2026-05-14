उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान से 89 मौतें, 38 जिलों पर मंडरा रहा 'येलो अलर्ट' का खतरा देश May 14, 2026

पिछले 36 घंटों में उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बिजली चमकने और तेज तूफान का सामना करना पड़ा। इन हवाओं की रफतार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। इस प्राकृतिक आपदा में कम से कम 89 लोगों की जान चली गई और 53 लोग घायल हुए। इन तूफानों ने 19 जिलो में जमकर कहर बरपाया, जिससे कई घर तबाह हो गए।

सबसे ज्यादा नुकसान प्रयागराज, भदोही और फतहपुर में हुआ, जहां तबाही का मंजर साफ दिखाई दिया। तेज हवाओं से पेड और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिसकी वजह से कई इलाकों में अंधेरा छा गया। इसके अलावा, 100 से भी ज्यादा जानवरों की भी मौत हो गई।