हैदराबाद में आंधू-तूफान, मुख्यमंत्री की उड़ान समेत 9 विमानों को बदलना पड़ा रास्ता
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हैदराबाद में शुक्रवार रात आए जोरदार तूफान ने हवाई अड्डे के सारे शेड्यूल बिगाड़ दिए। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 9 उड़ानों का रास्ता बदलना पड़ा, जिनमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की उड़ान भी थी। शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच तेज बारिश, कम दृश्यता और तेज हवाओं के चलते मुख्यमंत्री की इंडिगो फ्लाइट को दिल्ली से बेंगलुरु में उतरना पड़ा।
ज्यादातर उड़ानें बेंगलुरु भेजी गईं
इनमें से ज्यादातर उड़ानों को बेंगलुरु ही भेजा गया, जबकि कुछ अन्य उड़ानें चेन्नई और नागपुर की तरफ मोड़ दी गईं। इस कारण यात्रियों को लंबी देरी और कुछ उलझन का सामना करना पड़ा। इंडिगो ने ऑनलाइन एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की, जब तक कि हालात सामान्य न हो जाएं।