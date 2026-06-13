हैदराबाद में आंधू-तूफान, मुख्यमंत्री की उड़ान समेत 9 विमानों को बदलना पड़ा रास्ता देश Jun 13, 2026

हैदराबाद में शुक्रवार रात आए जोरदार तूफान ने हवाई अड्डे के सारे शेड्यूल बिगाड़ दिए। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 9 उड़ानों का रास्ता बदलना पड़ा, जिनमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की उड़ान भी थी। शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच तेज बारिश, कम दृश्यता और तेज हवाओं के चलते मुख्यमंत्री की इंडिगो फ्लाइट को दिल्ली से बेंगलुरु में उतरना पड़ा।