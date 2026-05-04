दिल्ली एयरपोर्ट पर तूफान का तांडव, आसमान में फंसे यात्री

डाइवर्ट हुई ज्यादातर उड़ानें सुबह लौटीं

इस अव्यवस्था से निपटने के लिए कुछ समय के लिए आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी गई, ताकि डाइवर्ट हुए विमानों को वापस लाया जा सके। सुबह तक ज्यादातर विमान दिल्ली लौट आए थे या लखनऊ और जयपुर जैसे शहरों से दिल्ली की तरफ आ रहे थे। भले ही सुबह तक मौसम शांत हो गया था, फिर भी जाने वाली उड़ानों में 49 मिनट तक की देरी जारी रही, क्योंकि मौसम की चेतावनी सोमवार सुबह 8:30 बजे तक बढ़ा दी गई थी। यह घटना हमें फिर से याद दिलाती है कि हवाई यात्रा कितनी अप्रत्याशित हो सकती है।