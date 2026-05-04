दिल्ली एयरपोर्ट पर तूफान का तांडव, आसमान में फंसे यात्री
रविवार रात दिल्ली एयरपोर्ट पर अचानक आए तूफान और तेज हवाओं से हालात काफी बिगड़ गए। इसी वजह से 29 उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा और कई विमान लैंडिंग नहीं कर पाए। एयरोड्रॉम वार्निंग जारी होते ही हवाई अड्डे के संचालन में तुरंत बदलाव करना पड़ा। पायलट्स को मुश्किल मौसम का सामना करना पड़ा, जिसके चलते कुछ विमानों को हवा में ही चक्कर काटने पड़े, वहीं कुछ को दूसरे हवाई अड्डों पर भेजना पड़ा।
डाइवर्ट हुई ज्यादातर उड़ानें सुबह लौटीं
इस अव्यवस्था से निपटने के लिए कुछ समय के लिए आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी गई, ताकि डाइवर्ट हुए विमानों को वापस लाया जा सके। सुबह तक ज्यादातर विमान दिल्ली लौट आए थे या लखनऊ और जयपुर जैसे शहरों से दिल्ली की तरफ आ रहे थे। भले ही सुबह तक मौसम शांत हो गया था, फिर भी जाने वाली उड़ानों में 49 मिनट तक की देरी जारी रही, क्योंकि मौसम की चेतावनी सोमवार सुबह 8:30 बजे तक बढ़ा दी गई थी। यह घटना हमें फिर से याद दिलाती है कि हवाई यात्रा कितनी अप्रत्याशित हो सकती है।