केरलम ने अब मुंह, स्तन, सर्वाइकल (गर्भाशय ग्रीवा) और कोलोरेक्टल कैंसर की जांच के लिए एक नया और एक जैसा तरीका अपनाया है। इसका मकसद कैंसर का जल्द पता लगाना है और यह सुनिश्चित करना है कि पूरे राज्य में सभी लोगों को इलाज और देखभाल का एक जैसा स्तर मिले। अब ऐसी जांचें कहीं ज्यादा तो कहीं कम नहीं होंगी, बल्कि एक समान होंगी। यह पहल केरलम की व्यापक स्वास्थ्य योजना का हिस्सा है, जिससे कैंसर का देर से पता चलने वाले मामलों को कम किया जा सके और ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके।