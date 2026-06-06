पश्चिम बंगाल में मदरसों का सर्वे: सभी जिला कलक्टर को 5 जुलाई तक सौंपी होगी रिपोर्ट

सरकार को मदरसों के कामकाज की जानकारी चाहिए

सरकार का कहना है कि उसे मदरसों की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए, जैसे कि उनकी शैक्षणिक व्यवस्था, इमारतों की स्थिति और छात्रों से जुड़ी जानकारी। इससे शिक्षा से जुड़ी योजनाएं बनाने और बच्चों की भलाई के लिए सही फैसले लेने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि इस सर्वे का उद्देश्य मदरसों को बंद करना या उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करना नहीं है।