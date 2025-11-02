वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर बनवाने वाले व्यक्ति का बड़ा बयान, कहा- भगदड़ के लिए कोई जिम्मेदार नहीं

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार को मची भगदड़ में 9 लोगों की मौत होने के मामले में मंदिर बनवाने वाले ओडिशा निवासी हरि मुकुंद पांडा (94) ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर में मची भगदड़ एक ईश्वरीय कृत्य था और इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। यह भगदड़ कार्तिक एकादशी उत्सव के दौरान 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने के कारण मची थी।

बयान पांडा ने क्या दिया बयान? वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को तिरुपति स्थित तिरुमाला मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। इसका उद्घाटन 4 महीने पहले ही हुआ था। मंदिर बनवाने वाले पांडा ने TOI से कहा, "इस घटना के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, यह ईश्वरीय कृत्य था।" बता दें कि भगदड़ वाले दिन श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास के लिए केवल एक ही द्वार था। भीड़ नियंत्रण की कमी और आधिकारिक मंजूरी के अभाव ने तीर्थयात्रा को अराजकता में बदल दिया गया।

जांच घटना की चल रही जांच श्रीकाकुलम के पुलिस अधीक्षक (SP) केवी महेश्वर रेड्डी ने बताया कि मंदिर का मुख्य गर्भगृह पहली मंज़िल पर स्थित है और वहां तक पहुंचने के लिए लगभग 20 सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों के साथ लगी कमजोर रेलिंग अचानक गिर गई और एक व्यक्ति गिर गया। इससे श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी मच गई और वे आगे बढ़ने लगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर दुःख जताते हुए कहा कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।