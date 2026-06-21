सड़क हादसे में गंभीर रूप घायल युवती ने दी NEET परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने ऐसे किए इंतजाम देश Jun 21, 2026

NEET-UG की उम्मीदवार सृष्टि दुबे ने अपनी जबरदस्त हिम्मत दिखाई। एक गंभीर सड़क हादसे में उनकी 9 पसलियां टूट गई थीं और फेफड़ों में भी गंभीर चोट आई थी। बड़ी सर्जरी से उबरने के कुछ ही दिनों बाद वह परीक्षा देने पहुंच गई। हालांकि, उनके माता-पिता ने परीक्षा केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को लिखित में गुहार लगाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हस्तक्षेप के बाद सृष्टि के लिए खास इंतजाम किए गए ताकि वह परीक्षा में शामिल हो सके।