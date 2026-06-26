'DMK ने स्कूलों के लिए मांगी रिश्वत', श्रीधर वेम्बु का भ्रष्टाचार पर बड़ा खुलासा देश Jun 26, 2026

जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बु ने बताया है कि तमिलनाडु में गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाने की उनकी कोशिशों को DMK सरकार की वजह से बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने स्कूलों के संचालन के लिए रिश्वत की मांग की थी। वेम्बु ने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे एक स्कूल बंद कर दिया गया था। इस स्कूल के फाउंडर एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी थे, जिन्होंने NOC के लिए पैसे देने से साफ इनकार कर दिया था। वेम्बु ने यह भी बताया कि जब उन्होंने इस मुद्दे पर आवाज उठाई, तो DMK समर्थकों ने उन्हें अपशब्द कहे और धमकियां भी दीं।