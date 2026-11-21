जांच अधिकारी नितिन चौधरी ने बताया कि आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब के गुरदासपुर से लाया गया है। इससे पहले, महाकदीप कौर और देवेंद्र सिंह नाम के 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वे दोनों अभी पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन सभी संदिग्धों का आपस में क्या संबंध है और इस घटना के पीछे कौन-सा बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है।