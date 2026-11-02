SRFTI कैंपस में हिंसा के बाद खौफनाक मोड़: छात्राओं को ऑनलाइन मिल रही दुष्कर्म की धमकियां
कोलकाता के सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI) की छात्राओं ने बताया है कि उन्हें ऑनलाइन दुष्कर्म की धमकियां और आपत्तिजनक मैसेज मिल रहे हैं, जिससे 27 सितंबर को कैंपस में हुई हिंसा के बाद उनकी चिंताएं और बढ़ गई हैं। इस मामले में कोलकाता पुलिस की साइबर सेल को एक शिकायत ईमेल से भेजी गई है, क्योंकि छात्र बेहतर सुरक्षा और सहयोग की मांग कर रहे हैं।
SRFTI यूनियन ने की अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस लेने की मांग
छात्र धमकियां देने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही वे कैंपस में पुलिस की बढ़ती मौजूदगी और अपनी निजता को लेकर भी चिंतित हैं। छात्र यूनियन भी छात्रों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को वापस लेने और उप कुलपति के इस्तीफे की भी मांग कर रही है। वहीं, SRFTI के अधिकारियों का कहना है कि हालिया अशांति को देखते हुए सुरक्षा उपाय जरूरी हैं। इस दौरान कुछ छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और कुछ को बर्खास्त भी किया गया है।