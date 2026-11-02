SRFTI कैंपस में हिंसा के बाद खौफनाक मोड़: छात्राओं को ऑनलाइन मिल रही दुष्कर्म की धमकियां

छात्र धमकियां देने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही वे कैंपस में पुलिस की बढ़ती मौजूदगी और अपनी निजता को लेकर भी चिंतित हैं। छात्र यूनियन भी छात्रों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को वापस लेने और उप कुलपति के इस्तीफे की भी मांग कर रही है। वहीं, SRFTI के अधिकारियों का कहना है कि हालिया अशांति को देखते हुए सुरक्षा उपाय जरूरी हैं। इस दौरान कुछ छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और कुछ को बर्खास्त भी किया गया है।