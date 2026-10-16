कोलकाता के फिल्म इंस्टीट्यूट में हंगामा, 6 छात्र निलंबित किए गए

छात्रों का कहना है कि प्रशासन ने ठीक से सूचना दिए बिना और छात्र संघ को शामिल किए बिना CCTV कैमरे लगाए, जिससे पिछले समझौते का उल्लंघन हुआ।

इंस्टीट्यूट कुछ प्रदर्शनकारियों पर तोड़फोड़ और भित्तिचित्र (ग्रैफिटी) बनाने का आरोप लगा रहा है। वहीं, छात्र संघ इन दावों को मनगढ़ंत बताकर खारिज कर रहा है। उनका कहना है कि उनके धरने और कलात्मक प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे हैं और उन्होंने कभी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। छात्र अब अजमेरा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इस मामले में कानूनी कार्रवाई का सहारा भी ले रहे हैं।

बता दें, SRFTI में 27 सितंबर, 2026 को RSS से जुड़े संगठन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत (ABGP) के कार्यक्रम के दौरान छात्रों और कार्यक्रम में शामिल लोगों के बीच विवाद के बाद हिंसा हुई थी। छात्रों ने आरोप लगाया कि बाहरी लोगों ने उन पर हमला किया। 4 अक्टूबर को संस्थान के बाहर एक अन्य रैली के दौरान भी पत्थरबाजी की घटनाएं हुईं। इसके बाद छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार कर कुलपति संतोष अजमेरा के इस्तीफे, सुरक्षा व्यवस्था में सुधार और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

