स्पाइसजेट की पुणे-दुबई उड़ान में हुई 9 घंटे की देरी , रातभर हवाई अड्डे पर भूखे-प्यासे रहे यात्री

यात्रियों ने लगाया अनदेखी का आरोप

गुस्साए यात्रियों ने बताया कि एयरलाइन की तरफ से उन्हें कोई खास जानकारी नहीं दी गई, जिससे उन्हें लगा कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। एक यात्री ने तो बच्चों और बुजरगों के लिए खाने-पीने की सुविधा न होने को घोर लापरवाही करार दिया। वहीं, स्पाइसजेट ने देरी का कारण 'ऑपरेशनल दिक्कतें' और मेंटेनेंस बताया। एयरलाइन का कहना है कि उन्होंने 1 जून को ही यात्रियों को इस बारे में जानकारी दे दी थी और हुई असुविधा के लिए माफी भी मांगी है।