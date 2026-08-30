स्पाइसजेट की अमृतसर-दुबई उड़ान में हुई 18 घंटे की देरी, यात्रियों को हवाई अड्डे पर बेसहारा छोड़ा

इस देरी की वजह से यात्रियों को हवाई अड्डे पर ही रुकना पड़ा। उन्हें न तो कोई मदद मिली, न होटल में रुकने का इंतजाम किया गया और न ही कोई दूसरा विकल्प दिया गया। अपनी छोटी बेटी के साथ सफर कर रहीं अंचल सूद ने कहा कि काश स्पाइसजेट ने उन्हें समस्या के बारे में पहले ही साफ-साफ बता दिया होता। दीपक कुमार दुबई में अपनी रिपोर्टिंग टाइम छूटने को लेकर चिंतित थे। कई यात्रियों ने एयरलाइन से अपील की कि वे अपनी ग्राहक सेवा को बेहतर बनाएं और अगली बार यात्रियों को समय पर पूरी जानकारी दें।