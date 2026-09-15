स्पाइसजेट की दुबई जाने वाली 2 फ्लाइट 24 घंटे से ज्यादा लेट, यात्रियों का प्रदर्शन

स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "दिल्ली से दुबई जाने वाली स्पाइसजेट की उड़ानों- SG 5111 और SG 5105 में परिचालन कारणों से देरी हुई है, क्योंकि एक विमान को रोक दिया गया था। प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक उड़ानों का इंतजाम किया जा रहा है। एयरलाइन यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम से कम करने की हरसंभव कोशिश कर रही है।"

एयरलाइन ने घटना को लेकर यात्रियों से माफी मांगी।