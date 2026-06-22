पश्चिम बंगाल सरकार ने जारी किया बजट, 1.5 लाख नौकरियां देने का वादा
पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने अपना 2026 का बजट पेश कर दिया है। इसमें रोजगार बढ़ाने और सरकारी कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं देने पर खास जोर दिया गया है। अगर आप सिविक या ग्राम पुलिसकर्मी हैं, तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। अगस्त से आपको हर महीने 2,000 रुपये की वेतन वृद्धि मिलेगी। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (DA) भी 20 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। यह बढ़ोतरी अक्टूबर से लागू होगी।
पश्चिम बंगाल में 1.5 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा
राज्य सरकार ने एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत 50,000 शिक्षकों के नए पद भरे जाएंगे, वहीं 1 लाख अन्य सरकारी पदों पर भी भर्ती होगी। बजट में शिक्षा को बेहतर बनाने, उद्योगों को बढ़ावा देने और महिलाओं के लिए चलाई जा रही खास योजनाओं के लिए भी ज्यादा बजट दिया गया है। इन सभी कदमों का मकसद पश्चिम बंगाल के लोगों को ज्यादा रोजगार देना और उनके कल्याण को सुनिश्चित करना है।