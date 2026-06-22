पश्चिम बंगाल सरकार ने जारी किया बजट, 1.5 लाख नौकरियां देने का वादा देश Jun 22, 2026

पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने अपना 2026 का बजट पेश कर दिया है। इसमें रोजगार बढ़ाने और सरकारी कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं देने पर खास जोर दिया गया है। अगर आप सिविक या ग्राम पुलिसकर्मी हैं, तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। अगस्त से आपको हर महीने 2,000 रुपये की वेतन वृद्धि मिलेगी। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (DA) भी 20 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। यह बढ़ोतरी अक्टूबर से लागू होगी।