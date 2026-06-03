कल केरल में दस्तक देगा मानसून, तमिलनाडु-पुडुचेरी में बरसेगी राहत की फुहार

तमिलनाडु में तापमान सामान्य से 3 डिग्री ऊपर

तमिलनाडु में तापमान सामान्य से करीब तीन डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है। चेन्नई और मदुरै जैसे शहरों में यह 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लेकिन, जल्द ही मौसम ठंडा हो जाएगा क्योंकि केरल से बारिश के बादल आने लगेंगे। हालांकि, अभी ज्यादातर बारिश भारत के पश्चिमी तट पर ही होगी। दूसरी ओर, एक नए मौसमी सिस्टम की वजह से राजस्थान जैसे उत्तर-पश्चिमी राज्यों में भी तूफान देखे जा रहे हैं।