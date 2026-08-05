भारत में मानसून की आंख-मिचोली जारी, कहीं बाढ़, तो कहीं सूखा

मानसून के बदलते रुख से कहीं तो बाढ़ आ गई और कहीं सूखा ही रहा। असल में गुजरात में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है, जबकि दिल्ली में औसत से कम ही बारिश मिली। हालात को और भी मुश्किल बनाते हुए अल नीनो के असर से अगस्त का महीना और सूखा रहने की आशंका है। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़े जलाशयों में पिछले साल के मुकाबले 36 फीसदी कम पानी जमा हुआ है। इससे तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में पानी की किल्लत और बढ़ गई है।