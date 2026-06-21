मुंबई में मानसून की धमाकेदार एंट्री, गर्मी से मिली बड़ी राहत

मुंबई में भारी बारिश हुई, कोई व्यवधान नहीं

सबसे ज्यादा बारिश घाटकोपर के रामबाई म्युनिसिपल स्कूल में 24 मिलीमीटर दर्ज की गई। इसके बाद चेंबूर फायर स्टेशन पर 20 मिलीमीटर और मानखुर्द फायर स्टेशन पर 16 मिलीमीटर बारिश हुई। सुबह 7 से 8 बजे के बीच, वर्ली सीफेस म्युनिसिपल स्कूल और सावित्रीबाई फुले म्युनिसिपल स्कूल में भी 25-25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लोअर परेल और वर्ली जैसे इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई। हालांकि, इन भारी फुहारों के बावजूद शहर में कहीं भी जलभराव या यातायात बाधित होने की कोई बड़ी खबर नहीं आई। इसके उलट, कई दिनों से चली आ रही उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली।