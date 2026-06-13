ओडिशा, बिहार, झारखंड पहुंचा मानसून, सूखे खेतों को मिलेगी संजीवनी

ओडिशा और झारखंड में जलभराव का खतरा

ओडिशा और झारखंड में भारी बारिश का अनुमान है, जिससे कुछ इलाकों में जलभराव हो सकता है। बिहार में भी हर तरफ बारिश होगी, साथ ही गरज-चमक भी देखने को मिल सकती है। हालांकि, कुछ जगहों पर कीचड़ वाली सड़कें हो सकती हैं, लेकिन यह बारिश स्थानीय किसानों के लिए बड़ी राहत है। धान के खेतों को तैयार करने के लिए यह अतिरिक्त नमी बेहद जरूरी है, जिससे अच्छी फसल की उम्मीद बढ़ी है। इसके अलावा, इससे उन जल स्रोतों को भी पानी मिलेगा, जिन पर सभी की निर्भरता है।