ओडिशा, बिहार, झारखंड पहुंचा मानसून, सूखे खेतों को मिलेगी संजीवनी
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दक्षिण-पश्चिम मानसून अब ओडिशा, बिहार और झारखंड के और हिस्सों में आगे बढ़ रहा है, जिससे पूर्वी भारत को बेहद जरूरी बारिश मिलने वाली है। इस साल मानसून ने केरल में थोड़ी देरी से दस्तक दी थी, लेकिन अब इन राज्यों में रफ्तार पकड़ रहा है। अगले कुछ दिनों तक बारिश का अनुमान है।
ओडिशा और झारखंड में जलभराव का खतरा
ओडिशा और झारखंड में भारी बारिश का अनुमान है, जिससे कुछ इलाकों में जलभराव हो सकता है। बिहार में भी हर तरफ बारिश होगी, साथ ही गरज-चमक भी देखने को मिल सकती है। हालांकि, कुछ जगहों पर कीचड़ वाली सड़कें हो सकती हैं, लेकिन यह बारिश स्थानीय किसानों के लिए बड़ी राहत है। धान के खेतों को तैयार करने के लिए यह अतिरिक्त नमी बेहद जरूरी है, जिससे अच्छी फसल की उम्मीद बढ़ी है। इसके अलावा, इससे उन जल स्रोतों को भी पानी मिलेगा, जिन पर सभी की निर्भरता है।