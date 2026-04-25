दक्षिणी रेलवे: यौन शोषण की शिकार लोको पायलट ने दोषी को सख्त सजा दिए जाने की मांग

सहायक लोको पायलट ने की सख्त सजा की मांग

पायलट ने अब इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ICC की तरफ से की गई सिफारिश इस गंभीर मामले की गंभीरता के मुताबिक नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके केस को जिस तरह से संभाला गया, उसमें गोपनीयता का ध्यान नहीं रखा गया। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ICC ने काम की जगहों पर बेहतर सुरक्षा उपायों की सिफारिश की है, जिसमें CCTV कैमरे लगाना भी शामिल है। पीड़ित पायलट ऐसी समस्याओं का सामना करने वाले कर्मचारियों के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था चाहती हैं।