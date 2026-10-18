दक्षिणी रेलवे आरामदायक यात्रा के लिए उठाया बड़ा कदम, अब ट्रेन में शोर मचाने परा जुर्माने के साथ हाेगी जेल

दक्षिणी रेलवे ने यह नया निर्देश एक घटना के बाद जारी किया है। दरअसल, एक बार कर्नाटक की मशहूर गायिका शिवश्री स्कंदप्रसाद को भी रेलवे सुरक्षा को बुलाना पड़ा था, क्योंकि ट्रेन में उनके साथी यात्री शोर मचाना बंद नहीं कर रहे थे। इस नियम के बारे में सभी यात्रियों को बताने के लिए रेल कर्मचारी अनाउंसमेंट (घोषणाएं) करेंगे। अब टिकट निरीक्षक (TC) भी मौके पर ही ऐसे यात्रियों पर जुर्माना लगा सकेंगे। इस कदम का मकसद यही है कि ट्रेन यात्रा सभी के लिए शांतिपूर्ण और आरामदायक बन सके, खासकर ऐसे समय में जब ट्रेन में मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल आम हो गया है।