लंबे इंतजार के बाद आया मानसून, पर 42 प्रतिशत बारिश अभी भी 'लापता'

भारी बारिश और क्षेत्रीय कमियां

अच्छी बात यह है कि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में जमकर बारिश हुई है। इनमें कुछ जगहें तो ऐसी भी रहीं जहां एक ही दिन में 20 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। वहीं, गोवा, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और असम में भी अच्छी-खासी बरसात देखने को मिली है। हालांकि, देश के मध्य और दक्षिणी क्षेत्र अभी भी बारिश के मामले में काफी पीछे चल रहे हैं। मध्य भारत में जहां 59 प्रतिशत कम बारिश हुई है, वहीं दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भी 43 प्रतिशत की कमी बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इन इलाकों में बारिश की इस कमी को पूरा करने के लिए अब आगे लगातार अच्छी बारिश की जरूरत होगी।