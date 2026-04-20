भारत की 'अल्ट्रा-हाई-स्पीड' ग्रोथ पर कोरियाई राष्ट्रपति का बड़ा दांव: 2030 तक व्यापार दोगुना!
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्योंग भारत के तीन दिवसीय राजकीय दौरे पर पहुंच गए हैं। आठ सालों में किसी दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की यह भारत की पहली राजकीय यात्रा है। राष्ट्रपति ली भारत के साथ रिश्तों को मज़बूत करने आए हैं। उनकी इस यात्रा का मुख्य ज़ोर व्यापार, तकनीक और रक्षा पर रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली बातचीत में वित्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी।
ली का लक्ष्य 2030 तक व्यापार को दोगुना करना है
ली ने भारत को 'अल्ट्रा-हाई-स्पीड ग्रोथ कंट्री' कहा है। उनका लक्ष्य 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करना है। दुनिया भर की सप्लाई चेन में आ रही चुनौतियों के बीच, वे भारत से ज़्यादा नेफ्था आयात करने और शिपबिल्डिंग तथा रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी ज़ोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के अलावा, ली राष्ट्रपति मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। इससे दोनों देशों के राजनयिक रिश्ते और मज़बूत होंगे।