भारत की 'अल्ट्रा-हाई-स्पीड' ग्रोथ पर कोरियाई राष्ट्रपति का बड़ा दांव: 2030 तक व्यापार दोगुना!

ली का लक्ष्य 2030 तक व्यापार को दोगुना करना है

ली ने भारत को 'अल्ट्रा-हाई-स्पीड ग्रोथ कंट्री' कहा है। उनका लक्ष्य 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करना है। दुनिया भर की सप्लाई चेन में आ रही चुनौतियों के बीच, वे भारत से ज़्यादा नेफ्था आयात करने और शिपबिल्डिंग तथा रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी ज़ोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के अलावा, ली राष्ट्रपति मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। इससे दोनों देशों के राजनयिक रिश्ते और मज़बूत होंगे।