दिल्ली इमारत त्रासदी के बाद सोनू सूद की छात्रों के लिए 'सुरक्षित छत' की योजना

सोनू सूद ने बताया कि दिल्ली में 7 लाख छात्र हैं, लेकिन उनके लिए केवल 30,000 हॉस्टल बेड ही उपलब्ध हैं। यह एक बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने सुझाव दिया कि यूनिवर्सिटी के पास पड़ी खाली सरकारी जमीन को सुरक्षित और सस्ते हॉस्टल में बदल दिया जाए।

इसके अलावा, यूनिवर्सिटीज को अपनी रिहायशी व्यवस्था बढ़ाने की भी छूट मिलनी चाहिए। उनके मुताबिक, ये कदम छात्रों को सुरक्षित रखने में मददगार होंगे और उनके माता-पिता को भी थोड़ी शांति मिल सकेगी।