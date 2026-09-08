दिल्ली इमारत त्रासदी के बाद सोनू सूद की छात्रों के लिए 'सुरक्षित छत' की योजना
देश
6 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास एक 5 मंजिला हॉस्टल ढह गया। इसके बाद अभिनेता सोनू सूद ने छात्रों की सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है। इस इमारत में 30 से 45 छात्र ठहरे हुए थे। दिनदहाड़े ढहने वाली इस घटना ने दिखा दिया कि छात्रों के लिए कुछ रिहायशी जगहें कितनी खतरनाक हो सकती हैं।
सोनू सूद ने सरकारी जमीन पर हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव रखा
सोनू सूद ने बताया कि दिल्ली में 7 लाख छात्र हैं, लेकिन उनके लिए केवल 30,000 हॉस्टल बेड ही उपलब्ध हैं। यह एक बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने सुझाव दिया कि यूनिवर्सिटी के पास पड़ी खाली सरकारी जमीन को सुरक्षित और सस्ते हॉस्टल में बदल दिया जाए।
इसके अलावा, यूनिवर्सिटीज को अपनी रिहायशी व्यवस्था बढ़ाने की भी छूट मिलनी चाहिए। उनके मुताबिक, ये कदम छात्रों को सुरक्षित रखने में मददगार होंगे और उनके माता-पिता को भी थोड़ी शांति मिल सकेगी।