सोनिया गांधी की किताब से क्यों मचा हड़कंप? भाजपा बोली- आपातकाल का बचाव कर रहीं
सोनिया गांधी अपनी यादों की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' 10 नवंबर को रिलीज करने वाली हैं। वह बताती हैं कि इसमें उन्होंने अपने परिवार की जिंदगी को दिल से देखा है: उनकी प्रेरणाएं, परेशानियां और इंसानी कमजोरियां।
सोनिया गांधी कहती हैं, "यह कोई राजनीतिक किताब नहीं है, बल्कि निजी अनुभवों पर आधारित है। मेरे परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन शायद ही कभी किसी ने उनके असल रूप, उनकी प्रेरणाओं, उनके संघर्षों और उनकी इंसानी कमजोरियों को गहराई से समझा हो। मैं उन्हें ईमानदारी से दिखाना चाहती थी, उन लोगों के तौर पर जिन्हें मैं जानती थी और प्यार करती थी।"
भाजपा बोली- सोनिया आपातकाल का बचाव कर रहीं
सोनिया गांधी ने भले ही जोर देकर कहा है कि यह किताब राजनीति के बारे में नहीं है, पर इसने अभी से हलचल मचा दी है। दरअसल, उन्होंने हाल ही में मोदी सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया था।
इसके बाद भाजपा नेताओं ने सोनिया गांधी पर आरोप लगाया कि वह अपनी यादों की किताब का इस्तेमाल कांग्रेस के पुराने दौर, खासकर आपातकाल का बचाव करने और पार्टी की पुरानी बातों पर अड़े रहने के लिए कर रही हैं।