सोनिया गांधी की किताब से क्यों मचा हड़कंप? भाजपा बोली- आपातकाल का बचाव कर रहीं

सोनिया गांधी अपनी यादों की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' 10 नवंबर को रिलीज करने वाली हैं। वह बताती हैं कि इसमें उन्होंने अपने परिवार की जिंदगी को दिल से देखा है: उनकी प्रेरणाएं, परेशानियां और इंसानी कमजोरियां।

सोनिया गांधी कहती हैं, "यह कोई राजनीतिक किताब नहीं है, बल्कि निजी अनुभवों पर आधारित है। मेरे परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन शायद ही कभी किसी ने उनके असल रूप, उनकी प्रेरणाओं, उनके संघर्षों और उनकी इंसानी कमजोरियों को गहराई से समझा हो। मैं उन्हें ईमानदारी से दिखाना चाहती थी, उन लोगों के तौर पर जिन्हें मैं जानती थी और प्यार करती थी।"