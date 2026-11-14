सोनिया गांधी की आत्मकथा की बढ़ी मांग, इंस्टा डेब्यू के बाद हाथों-हाथ बिकी

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलोंगिंग: ए जर्नी ऑफ लव' ने आते ही धूम मचा दी है। रिलीज के तुरंत बाद ही ब्लिंकिट पर यह हाथों-हाथ बिक गई और आउट ऑफ स्टॉक हो गई। अमेजन पर भी अब इसकी डिलीवरी के लिए पाठकों को कम से कम एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि सोनियाके इंस्टाग्राम पर पहली बार आने और अपनी किताब का प्रचार करने से इसकी मांग और ज्यादा बढ़ गई है।