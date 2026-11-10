सोनिया गांधी का बड़ा खुलासा, बताया कैसे हुई थी कैंसर से जंग

अपनी आने वाली किताब 'बिलोंगिग: ए जर्नी ऑफ लव' में सोनिया गांधी ने अपनी जिंदगी के एक बेहद निजी किस्से का खुलासा किया है।

इस किताब में उन्होंने साल 2011 में हुई अपनी ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बारे में बताया है। यह किताब 10 नवंबर को सामने आने वाली है।

उन्होंने लिखा है कि अस्पताल के 'अंधेरे और निराशा भरे रिसेप्शन में कदम रखते ही उनका (और बेटी प्रियंका का भी) दिल डूबने लगा था'।

उन्होंने यह भी बताया है कि उस वक्त उन्होंने इस सर्जरी को सबसे छुपाकर क्यों रखा था।