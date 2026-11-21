वांगचुक चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख में चल रही अशांति को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला समझें। उन्होंने सरकार से अपील की है कि स्थानीय लोगों की शिकायतों की आधिकारिक जांच शुरू की जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत एक जांच आयोग बनाया जाए। इस आयोग का काम स्थानीय सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की शिकायतें सुनना और प्रशासन के कामकाज को लेकर उनकी राय जानना हो। हाल ही में, उनके घर पर लगी पाबंदियां हटा ली गई थीं। ऐसा प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर पैदा हुई चिंताओं के बाद किया गया।