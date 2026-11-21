लद्दाख की अनदेखी पड़ेगी भारी, सोनम वांगचुक ने खोली पोल
पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने इस बात पर चिंता जताई है कि स्थानीय प्रशासन लद्दाख को अनदेखा कर रहा है। उनका कहना है कि वहां रहने वाले लोगों की राय जाने बिना ही फैसले लिए जा रहे हैं। उनका मानना है कि यह रवैया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। खासकर तब, जब लद्दाख ने पहले हुए युद्धों में हमेशा देश का साथ दिया है। वांगचुक ने लेह एपेक्स बॉडी के चेयरमैन चेरिंग दोरजे लाकरुक के साथ मिलकर इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि लोग ज्यादा राजनीतिक अधिकारों के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
वांगचुक ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से की जांच की मांग
वांगचुक चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख में चल रही अशांति को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला समझें। उन्होंने सरकार से अपील की है कि स्थानीय लोगों की शिकायतों की आधिकारिक जांच शुरू की जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत एक जांच आयोग बनाया जाए। इस आयोग का काम स्थानीय सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की शिकायतें सुनना और प्रशासन के कामकाज को लेकर उनकी राय जानना हो। हाल ही में, उनके घर पर लगी पाबंदियां हटा ली गई थीं। ऐसा प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर पैदा हुई चिंताओं के बाद किया गया।