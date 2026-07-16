NEET लीक पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, हाईकोर्ट बोला- हर जान कीमती

सोनम वांगचुक का वजन करीब 8.9 किलोग्राम घट गया है और उनकी हालत 'बहुत कमजोर' हो गई है। इसी के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके रोजाना मेडिकल चेकअप का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 'हर जान कीमती है'।

वांगचुक चाहते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दें। साथ ही, वह परीक्षाओं से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय करने और संसद में इस पर बहस कराने की भी मांग कर रहे हैं।

1,800 से अधिक कलाकारों, शिक्षाविदों, लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनका समर्थन किया है और उनसे अपील की है कि वे अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपनी लड़ाई जारी रखें। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शशि थरूर और स्वरा भास्कर जैसे कई बड़े राजनीतिक नेताओं और मशहूर हस्तियों ने भी वांगचुक के इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है।