NEET अनियमितता: वांगचुक का शरीर टूट रहा, 19वें दिन भी जंग जारी
पर्यावरण सक्रियता के लिए जाने जाने वाले सोनम वांगचुक ने जंतर-मंतर पर अपनी भूख हड़ताल का 19वां दिन पूरा कर लिया है। उन्होंने 28 जून को 'कॉकरोच जनता पार्टी' के साथ मिलकर यह अनशन शुरू किया था। उनकी मांग है कि NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अपने स्वास्थ्य में गिरावट के बावजूद, वांगचुक ने साफ कहा है कि सरकार की ओर से कोई जवाब मिलने तक वह अपना विरोध खत्म नहीं करेंगे।
डॉक्टरों की चेतावनी- वांगचुक को हो सकती हैं गंभीर जटिलताएं
वांगचुक का वजन 9 किलोग्राम से ज्यादा कम हो गया है और अब वह भूख हड़ताल के दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। इस चरण में शरीर की मांसपेशियां टूटने लगती हैं और यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने लगता है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर यह स्थिति बनी रही, तो उनके शरीर के कई अंगों पर गंभीर असर पड़ सकता है।
फिर भी, वांगचुक ने अपने समर्थकों को भरोसा दिलाया है कि फिलहाल वह ठीक हैं और विरोध जारी रख सकते हैं। उनका कहना है कि अगर वह जल्दी विरोध खत्म कर देंगे, तो सरकार को जवाबदेह ठहराने की मांग कमजोर हो जाएगी।