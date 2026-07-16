NEET अनियमितता: वांगचुक का शरीर टूट रहा, 19वें दिन भी जंग जारी

वांगचुक का वजन 9 किलोग्राम से ज्यादा कम हो गया है और अब वह भूख हड़ताल के दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। इस चरण में शरीर की मांसपेशियां टूटने लगती हैं और यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने लगता है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर यह स्थिति बनी रही, तो उनके शरीर के कई अंगों पर गंभीर असर पड़ सकता है।

फिर भी, वांगचुक ने अपने समर्थकों को भरोसा दिलाया है कि फिलहाल वह ठीक हैं और विरोध जारी रख सकते हैं। उनका कहना है कि अगर वह जल्दी विरोध खत्म कर देंगे, तो सरकार को जवाबदेह ठहराने की मांग कमजोर हो जाएगी।