19वें दिन भी अनशन पर सोनम वांगचुक, जबरन खिलाने को लेकर याचिका दायर

वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कार्यकर्ता को जबरन खाना खिलाने का निर्देश देने की मांग की गई है। इस याचिका में यह चेतावनी भी दी गई है कि उन्हें जल्द ही गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।

इसी दौरान, वांगचुक लोगों से 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को 'कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)' आयोजित कर रही है। उनका यह अभियान NEET-UG जैसे बार-बार हो रहे पेपर लीक की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और नेताओं से अधिक जवाबदेही की मांग उठा रहा है।