19वें दिन भी अनशन पर सोनम वांगचुक, जबरन खिलाने को लेकर याचिका दायर
शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाले सोनम वांगचुक 19 दिनों से अनशन पर हैं। वे NEET परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। थकान महसूस होने के बावजूद, वांगचुक ने कहा है कि वे 'अभी भी ठीक' हैं और जब तक सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, वे अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे।
सोनम वांगचुक के लिए जबरन खिलाने की याचिका
वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कार्यकर्ता को जबरन खाना खिलाने का निर्देश देने की मांग की गई है। इस याचिका में यह चेतावनी भी दी गई है कि उन्हें जल्द ही गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।
इसी दौरान, वांगचुक लोगों से 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को 'कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)' आयोजित कर रही है। उनका यह अभियान NEET-UG जैसे बार-बार हो रहे पेपर लीक की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और नेताओं से अधिक जवाबदेही की मांग उठा रहा है।