NEET विवाद: वांगचुक की शर्त- प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं, खत्म करेंगे भूख हड़ताल

इसके अलावा, वांगचुक ने मांग की है कि जिन छात्रों ने इस लीक के चलते कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, उनके परिवारों को मुआवजा मिले। साथ ही, उन्होंने यह भी चाहा है कि संसद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बहस कराई जाए।

इस बीच, CJP के संस्थापक अभिजित दिपके ने कहा कि जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेंगे जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं दे देते। उन्होंने स्पष्ट किया, "हम सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को बेकार नहीं जाने देंगे।" इस तरह, एक ओर जहाँ वांगचुक सरकारी आश्वासन चाहते हैं, वहीं अभिजित दिपके और अन्य प्रदर्शनकारी बड़े और ठोस बदलावों की मांग कर रहे हैं।