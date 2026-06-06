गिरफ्तारी हुई तो 42 दिन अनशन: सोनम वांगचुक की चेतावनी ने बढ़ाई हलचल देश Jun 06, 2026

पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने ऐलान किया है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके या किसी भी सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है, तो वे 42 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। वांगचुक ने यह चेतावनी 6 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन से पहले दी है। संगठन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है और उन पर NEET-UG और CBSE जैसी बड़ी परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप लगा रहा है। वांगचुक इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लद्दाख से आ रहे हैं।