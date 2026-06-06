गिरफ्तारी हुई तो 42 दिन अनशन: सोनम वांगचुक की चेतावनी ने बढ़ाई हलचल
पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने ऐलान किया है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके या किसी भी सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है, तो वे 42 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। वांगचुक ने यह चेतावनी 6 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन से पहले दी है। संगठन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है और उन पर NEET-UG और CBSE जैसी बड़ी परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप लगा रहा है। वांगचुक इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लद्दाख से आ रहे हैं।
वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की
वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी केवल आवश्यक वस्तुएं लाएं, जैसे पानी, फोन और कुछ फूल। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई भी गड़बड़ी करता है, तो फौरन पुलिस को जानकारी दें। वांगचुक ने CJP के सदस्यों को 'साधारण, ईमानदार, निष्ठावान और देशभक्त नौजवान' बताया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि छात्रों का भविष्य दावं पर लगा है, तो आत्म-सम्मान रखने वाले मंत्री को अपना पद छोड़ देना चाहिए। अभिजीत डिपके शुक्रवार को भारत लौटेंगे ताकि प्रदर्शन के लिए आधिकारिक अनुमति ले सकें।