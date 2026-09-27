सोनाम वांगचुक की दो टूक: लेह हिंसा की जवाबदेही कब? चुनाव पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल

भारत में चुनाव के तरीके को लेकर वांगचुक ने अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने खासकर चुनाव आयोग से जुड़े उन हालिया विवादों पर चिंता जताई है जो इन दिनों काफी चर्चा में हैं। हालांकि, वे खुद हर आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन वांगचुक उन सभी लोगों का पूरा समर्थन करते हैं जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और ज्यादा साफ-सुथरा और निष्पक्ष बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि असली बदलाव सामूहिक प्रयासों से ही आएगा, तभी किसी भी संस्था को उसके कामों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है।