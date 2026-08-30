सलमान के 'सोनम, हो गया ब्रो' पर सोनम वांगचुक ने दिया जवाब, जानिए क्या कहा

प्रखर गुप्ता के साथ एक पॉडकास्ट में वांगचुक ने सलमान की बातों को 'सही भावना' कहा। उन्होंने बताया, "मजबूरियां होती होंगी सबकी। आगे पीछे, दाएं बाएं देखना पड़ता है, लेकिन उन्होंने कुछ कहा, उसकी मैं इज्जत करता हूं।" इससे पहले, सलमान खान ने छात्रों से घर लौटने की अपील की थी और वांगचुक से भी अपनी भूख हड़ताल खत्म करने को कहा था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये विरोध प्रदर्शन खत्म हो गए थे। सरकार ने CJP की मांगों को मान लिया और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी भी कानूनी या पुलिस कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया था।