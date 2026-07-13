सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 21वें दिन भी रही जारी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की है मांग

सौरव दास ने अपने पत्र में लिखा, "अगर हम अभी खड़े नहीं हुए, तो इतिहास यह नहीं पूछेगा कि वांगचुक ने भारत के लिए क्या किया, बल्कि यह पूछेगा कि जब वांगचुक को भारत की जरूरत थी, तब भारत ने क्या किया।" उन्होंने आगे बताया कि वांगचुक की सेहत लगातार खराब हो रही है। उनका यह विरोध प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था की बड़ी खामियों को उजागर कर रहा है। दास ने समाज से वांगचुक को समर्थन न देने के लिए माफी मांगी और सबको आगाह किया कि बहुत देर होने से पहले हमें कुछ करना होगा।