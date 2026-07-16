NEET लीक: 19 दिन से अनशन पर वांगचुक, दिल्ली हाई कोर्ट का सरकारों को नोटिस

सोनम वांगचुक 6 जून को 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे और जल्द ही इस आंदोलन की एक प्रमुख आवाज बन गए। भले ही उनकी सेहत लगातार गिर रही है और दूसरे लोग उनसे हड़ताल खत्म करने का आग्रह कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने 20 जुलाई को संसद तक शांतिपूर्ण मार्च में शामिल होने के लिए अपने समर्थकों से अपील की है।

विरोध स्थल पर हालात मुश्किल हैं—वहां गर्मी, नमी और गंदगी का माहौल है—लेकिन वांगचुक और उनके साथ करीब 10 और लोग अभी भी उपवास पर डटे हुए हैं। इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किए हैं। यह नोटिस एक जनहित याचिका (PIL) पर जारी किया गया है, जिसमें वांगचुक को तुरंत मेडिकल सहायता मुहैया कराने की मांग की गई है।