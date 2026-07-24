छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, पेपर लीक पर जवाबदेही; वांगचुक ने बताए सरकार ने क्या किए वादे

वांगचुक ने बताया कि उनसे मिलने आए सभी सांसदों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे।

उन्होंने कहा, "सरकार की तरफ से भी आए मंत्रियों ने भी इस विषय पर बात करने का आश्वासन दिया है। पिछले 2 दिनों से हम कठिन बातचीत में लगे हुए थे, क्योंकि मुझे लिखित आश्वासन चाहिए था। इसीलिए मुझे हड़ताल 2 और दिन तक जारी रखनी पड़ी। मैं और दिन तक हड़ताल जारी रखने के लिए तैयार था।"