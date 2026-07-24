छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, पेपर लीक पर जवाबदेही; वांगचुक ने बताए सरकार ने क्या किए वादे
क्या है खबर?
पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26वें दिन भूख हड़ताल खत्म कर दी है। देर रात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे और वांगचुक को जूस पिलाकर अनशन खत्म कराया। इसके बाद वांगचुक ने वीडियो संदेश जारी कर बताया कि सरकार की ओर से मांगों पर लिखित आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है।
बयान
वांगचुक बोले- हिंसा की आशंका को देखते हुए फैसला लिया
वांगचुक ने कहा, "आज, 26वें दिन, मैं आप सभी के साथ एक विशेष समाचार साझा करना चाहता हूं। कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह और लद्दाख एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेता मुझसे मिलने आए थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लगभग 65 सांसदों ने मुझसे अनशन तोड़ने का अनुरोध किया था। लंबी बातचीत और कुछ शर्तों पर सहमति बनने के साथ देश में संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए मैंने यह फैसला लिया है।"
वादे
वांगचुक ने बताया सरकार ने क्या वादे किए
वांगचुक ने बताया, "केंद्र ने कहा कि वह जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वालों और 20 जुलाई को संसद तक मार्च में भाग लेने वालों के खिलाफ मामले दर्ज न करने के फैसले से सकारात्मक है। सरकार ने यह भी कहा कि उसने संसद में परीक्षा संबंधी सुधारों और पेपर लीक की समस्या के समाधान खोजने के लिए गहन चर्चा का आश्वासन दिया है। वह आत्महत्या करने वालों के लिए उचित मुआवजे पर भी विचार कर रही है।"
आश्वासन
वांगचुक बोले- सरकार से लिखित में आश्वासन मिला
वांगचुक ने बताया कि उनसे मिलने आए सभी सांसदों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे।
उन्होंने कहा, "सरकार की तरफ से भी आए मंत्रियों ने भी इस विषय पर बात करने का आश्वासन दिया है। पिछले 2 दिनों से हम कठिन बातचीत में लगे हुए थे, क्योंकि मुझे लिखित आश्वासन चाहिए था। इसीलिए मुझे हड़ताल 2 और दिन तक जारी रखनी पड़ी। मैं और दिन तक हड़ताल जारी रखने के लिए तैयार था।"
जानकारी
प्रधानमंत्री ने वांगचुक के स्वास्थ्य के लिए की कामना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं की वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें।'
वादे
सरकार ने वांगचुक से किए ये 3 वादे
वांगचुक के अनुसार, केंद्र सरकार ने उन्हें 3 आश्वासन दिए हैं।
पहला- 'विफल परीक्षा प्रणाली' में जवाबदेही के मुद्दे पर संसद में चर्चा की जाएगी।
दूसरा- NEET-UG परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या करने वाले परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा।
तीसरा- दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा।
वीडियो के साथ एक संदेश में वांगचुक ने कहा, "भूखमरी का अंत, जवाबदेही की शुरुआत!"