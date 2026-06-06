दिल्ली: सोनम वांगचुक छात्रों की मौत और शिक्षा भ्रष्टाचार पर गरजे, जानिए क्या कहा

वांगचुक ने राजनीति में आने से इनकार किया

वांगचुक ने भीड़ से कहा, "मुझे विरोध प्रदर्शन करना पसंद नहीं है, लेकिन न्याय के लिए हमें यह करना ही पड़ेगा।" उन्होंने इस बात की भी सराहना की कि सरकार ने उन्हें विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी। उन्होंने राजनीति में आने के अनुरोधों को खारिज कर दिया और इसके बजाय युवाओं को आगे आने का प्रोत्साहन दिया। प्रदर्शन के दौरान उन छात्रों को याद किया गया जिन्होंने परीक्षा के तनाव के कारण कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी और उनके सम्मान में एक मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान CJP ने अधिकारियों से जवाबदेही की मांग की और शिक्षा में वास्तविक बदलाव लाने पर जोर दिया।